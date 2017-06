Van der Sar en Seedorf in actie bij Testimonial van Carrick

Voetballers in Engeland hebben na tien seizoenen recht op een Testimonial, waarbij de opbrengsten naar een door hun gekozen goed doel gaat. De 35-jarige middenvelder Michael Carrick maakte in de zomer van 2006 de overstap van Tottenham Hotspur naar Manchester United. Hij speelde inmiddels 459 duels in de hoofdmacht van The Red Devils, waarin hij 24 keer scoorde. Hij won de afgelopen elf seizoen in totaal achttien prijzen met Manchester United, waaronder vijf landstitels.