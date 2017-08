Van Dijk mist openingsduel Southampton vanwege 'virus'

Braziliaanse bondscoach verrast met keuze voor Luan

10 augustus Luan is opgenomen in de Braziliaanse voetbalselectie voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden tegen Ecuador en Colombia. De 24-jarige middenvelder van Grêmio kwam pas één keer in actie voor de nationale ploeg, in januari in een oefenwedstrijd tegen Colombia.