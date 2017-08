Van Marwijk verzuimt met Saoedi-Arabië grote stap naar WK te zetten

PSG-coach Emery drong aan op vertrek Kluivert

19:44 Patrick Kluivert moest in juni bij Paris Saint-Germain het veld ruimen voor Antero Henrique. Coach Unai Emery was degene die bij voorzitter Nasser Al-Khelaifi aandrong op het vertrek van Kluivert, die een jaar technisch directeur bij PSG was.