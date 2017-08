Van Persie met Fenerbahçe niet langs promovendus

Huddersfield verpest debuut van Frank de Boer

12 augustus Het debuut van Frank de Boer als trainer van Crystal Palace is uitgelopen op een faliekante mislukking. Op het eigen Selhurst Park in Londen ging de ploeg van de Nederlander met 3-0 onderuit tegen Premier League-debutant Huddersfield Town. Slordigheden in de achterhoede in de eerste helft kostte hem het uitzicht op een goed resultaat. De nederlaag maakte vooral duidelijk dat De Boer een loodzware klus wacht.