Van Wolfswinkel scoort bij thuisdebuut voor FC Basel

Baas La Liga onderneemt stappen tegen PSG vanwege Neymar

17:33 Javier Tebas wil per direct Paris Saint-Germain aanklagen vanwege de mogelijke transfer van Neymar. Volgens Tebas overtreedt de Franse club de Financial Fairplay-regels indien de club 222 miljoen euro voor de Braziliaanse middenvelder van Barcelona neerlegt. Dat bedrag staat in een clausule van Neymar.