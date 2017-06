Vertrek Ronaldo bij Real om fraudezaak lijkt aanstaande

Sportkrant Marca bevestigde dat het geen opwelling van de speler is geweest, dat hij dat vertrek al langer overdacht en dat de laatste ontwikkelingen het proces hebben versneld.



De Portugese pers volgt de ontwikkelingen rond Ronaldo van dichtbij, nu de ploeg al enkele dagen bijeen is voor de Confederations Cup, die morgen in Rusland van start gaat. De aanvaller zou aan verschillende mensen die hem deze dagen hebben opgezocht hebben verteld dat zijn besluit vaststaat.



De aanklacht van het Spaanse OM wegens belastingfraude - CR7 zou de fiscus 14,7 miljoen euro schuldig zijn - was de druppel die de emmer van ontevredenheid bij de speler deed overlopen. ,,Op sommige momenten is het best te zwijgen", was het enige dat Ronaldo over dat onderzoek heeft verklaard.



Real Madrid liet wel weten in een communiqué dat de club volledig in de onschuld van zijn sterspeler gelooft, maar Ronaldo zou volgens door Marca geciteerde bronnen juist ook teleurgesteld zijn in de club zelf. ,,Toen de Beckham-wet werd afgeschaft, was het de club die hem beloofde hem op een andere manier uit te betalen." Volgens die wet hoefden de buitenlandse voetballers in Spanje maar de helft van de loonbelasting afdragen die ze normaal zouden moeten betalen. Toen dat voordeel verdween, zou Ronaldo vier jaar lang miljoenen van zijn inkomsten via de Britse Maagdeneilanden hebben weggesluisd, aldus de Spaanse fiscus.



Mocht Ronaldo voor dat delict tot meer dan twee jaar cel worden veroordeeld, dan zou hij ook werkelijk in de cel terecht kunnen komen. De speler zou voorzitter Florentino Pérez van Real al op de hoogte hebben gesteld van zijn besluit naar het buitenland te vertrekken. In Madrid gaan ze ervan uit dat hij wil terugkeren bij zijn vroegere liefde, Manchester United. Voor zo'n 180 miljoen euro zou Real hem wel willen laten gaan. Ronaldo sloot twee weken geleden zijn beste seizoen bij Real af, met het Spaanse kampioenschap en de prolongatie van de Champions League.