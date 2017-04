Videoscheidsrechter getest op WK voetbal in Rusland

Barça (even) aan kop na monsterzege op Osasuna

21:23 FC Barcelona heeft de thuiswedstrijd tegen de nummer laatst in de Spaanse competitie, Osasuna, vanavond met ruime cijfers gewonnen (7-1). De Catalanen hebben de door de zege drie punten meer dan Real Madrid dat later woensdag in actie komt tegen Deportivo la Coruña.