Videoscheidsrechter keurt doelpunt Portugal af

Het is voor het eerst dat bij de Confederations Cup de videoscheidsrechter wordt gebruikt. De videoscheidsrechter ondersteunt vanuit een aparte ruimte met beeldschermen de arbiter op het veld, op basis van de camerabeelden die direct beschikbaar zijn. Hij adviseert de arbiter bij wedstrijdbepalende spelsituaties als strafschoppen, rode kaarten en doelpunten waar een overtreding of buitenspel aan vooraf is gegaan. Ook bij het WK van volgend jaar in Rusland zijn videoscheidsrechters actief.