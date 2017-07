Vijf debutanten en drie oud-winnaars op grootste EK ooit

Zweden won in 1984 de eerste editie van het EK, drie jaar later gevolgd door Noorwegen. Sindsdien was Duitsland liefst acht keer de beste. De reeks werd in 1993 alleen onderbroken door Noorwegen. Vier jaar geleden wonnen de Duitse vrouwen in de finale in Zweden met 1-0 van Noorwegen, vooral ook dankzij keepster Nadine Angerer, die twee strafschoppen stopte.