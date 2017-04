Villarreal klopt Gijon ondanks enorme misser Soldado

Villarreal blijft in de race voor plaatsing voor de (voorronde van de) Champions League. 'El Submarino Amarillo' won simpel met 3-1 van Sporting Gijon en blijft daardoor vijfde in de Primera Division. Roberto Soldado had de zege nog ruimer kunnen maken, maar schoof de bal voor open doel naast.