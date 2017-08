Voetbalster Mittag vindt het na 158 interlands welletjes

Mittag won met haar land drie keer het EK, de wereldtitel in 2007 en vorig jaar in Rio de Janeiro olympisch goud.



,,Na twaalf jaar met trots het Duitse shirt te hebben gedragen, is het tijd om 'Danke' te zeggen'', schreef Mittag op haar sociale media. Op het recente EK in Nederland werd titelverdediger Duitsland al in de kwartfinale uitgeschakeld door Denemarken, dat vervolgens in de eindstrijd moest buigen voor Oranje.



Mittag gaat wel nog twee jaar door bij haar Zweedse club FC Rosengard. Ze vierde eerder vele successen met FFC Turbine Potsdam.