Voormalig Braziliaans doelman Waldir (66) overleden

Lahm besluit carrière met titel speler van het jaar

23 juli Philipp Lahm moest er lang op wachten, maar na zijn laatste seizoen als profvoetballer is hij gekozen tot beste speler van het jaar in Duitsland. De aanvoerder van Bayern München kreeg met afstand de meeste stemmen in de verkiezing die ieder jaar wordt georganiseerd door vakblad Kicker. Lahm volgt ploeggenoot Jérôme Boateng op als Duits voetballer van het jaar.