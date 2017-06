Voorstelrondje: de acht deelnemende landen

Groep A

Spoorboekje voor de Confederations Cup Met het duel tussen gastland Rusland en kleinduimpje Nieuw-Zeeland begint zaterdag om 17.00 uur Nederlandse tijd de Confederations Cup. Zondag om 17.00 uur spelen Portugal en Mexico het tweede duel in Groep A, waarna Kameroen en Chili om 20.00 uur het bal in Groep B openen. Op maandag (17.00 uur) sluiten Australië en Duitsland vervolgens de eerste speelronde van de poulefase af. Per poule plaatsen de beste twee landen zich voor de halve finales, die op woensdag 28 en donderdag 29 juni worden gespeeld. Op zondag 2 juli wordt eerst de troostfinale afgewerkt, waarna de échte finale later die dag in Sint-Petersburg op de rol staat. Portugal

In tegenstelling tot andere landen in heden en verleden, komt Portugal in vol ornaat naar Rusland. Dat gegeven vindt zijn oorsprong feitelijk in 2004, toen het in eigen land de al gewonnen geachte EK-finale verloor van het nietige Griekenland. Tot die tijd had Portugal al geen hoofdprijs gewonnen, maar in 2004 steeg het trauma tot ongekende hoogte. Nu het zich dan eindelijk Europees kampioen mag noemen, wil de ploeg van Fernando Santos er alles aan doen om aan die status ook op het mondiale podium te voldoen. Adel verplicht.



Ze zijn er allemaal bij. Oud-gedienden Nani, Pepe, Ricardo Quaresma, José Fonte en João Moutinho, maar ook veelbelovende jongelingen als Raphaël Guerreiro, Bernardo Silva, Gelson Martins en André Silva. Absolute blikvanger is echter natuurlijk niemand minder dan supervedette en professioneel prijzenverzamelaar Cristiano Ronaldo. Mocht er in de Portugese ploeg nog iemand zijn die dit toernooi als tussendoortje ziet, zal hij door de eerzuchtige aanvoerder wel tot de orde worden geroepen.

Volledig scherm © AFP

Mexico

Natuurlijk zullen wij als Nederlanders vooral oog hebben voor PSV-middenvelder Andrés Guardado of verdediger Héctor Moreno, die de Eindhovenaren deze week verliet voor AS Roma. Maar de meest opvallende naam in de 23-koppige selectie van Juan Carlos Osorio is toch echt de 38-jarige (!) Rafa Márquez. De voormalig verdediger van Barcelona was er in 1999 al bij toen Mexico de Confederations Cup won in eigen land en zal de huidige selectie wijzen op het belang van een goed resultaat.

De groep kent een gemiddelde leeftijd van bijna 28 jaar, en lijkt een ideale mix van routine en talent. Een geweldige lichting, waarvan in eigen land al jaren grootse prestaties worden verwacht. Op het WK 2014 werd de ploeg door een omstreden strafschop - waar ze daar nog steeds ziek van zijn - echter uitgeschakeld door Oranje, voor de zesde keer op rij was de achtste finale van het WK het eindstation voor El Tri. Nu het in 2015 al de Gold Cup terug heeft gepakt, lijkt voor de huidige generatie hét moment aangebroken om ook op een hoger niveau te oogsten. Te beginnen tijdens de Confederations Cup.

Volledig scherm Andrés Guardado en Héctor Moreno. © ANP

Rusland

Natuurlijk wil Portugal zich laten zien, zal wereldkampioen Duitsland ook met een B-ploeg niet willen afgaan, is Chili een goede kanshebber en mag ook Mexico hopen. Maar bij geen van die landen zal de druk zo hoog zijn als bij Rusland. Die ploeg speelt volgend jaar het WK in eigen land, maar mag zich nu alvast laten zien aan het eigen publiek én de wereld. Zowel op als buiten het veld. De voetballerij zal Rusland in alle opzichten met argusogen bekijken.

De in augustus 2016 aangestelde bondscoach Stanislav Cherchesov selecteerde een onervaren ploeg, de enige van het hele toernooi die bestaat uit louter spelers uit de eigen competitie. Routiniers als Vasily Berezutsky en Sergei Ignashevich stopten, terwijl Alan Dzagoev, Roman Zobnin en Artyom Dzyuba geblesseerd afhaakten. Cherchesov zei dan ook al: ,,Onze sterspeler? Die hebben we niet. We hebben drie keepers en twintig spelers, that's it.''

Volledig scherm Bondscoach Stanislav Cherchesov. © AFP

Nieuw-Zeeland

Voor de grote onbekende is het alweer de vierde deelname aan de Confederations Cup, maar één gelijkspel en twee goals in negen duels is een bepaald niet indrukwekkende score. Totdat Australië in 2006 overstapte naar de Aziatische bond wist het land zich slechts één keer te kwalificeren voor een WK, waarna het in 2010 direct voor een tweede keer lukte. Verlost van de aartsrivaal pakte het vorig jaar ook weer eens de continentale titel in Oceanië, waardoor het nu mag deelnemen in Rusland.

RKC Waalwijk-keeper Tamati Williams (derde doelman bij The All Whites) en PEC Zwolle-aanvaller Ryan Thomas maken deel uit van de jonge selectie van Anthony Hudson. Slechts negen spelers zijn ouder dan 26 jaar, en met de pas 17-jarige Dane Ingham heeft Nieuw-Zeeland verreweg de jongste speler in de gelederen. Elk punt zal voor de Kiwi's voelen als een zege.

Volledig scherm Ryan Thomas . © Getty Images

Groep B

Duitsland

Zo sterk als Europees kampioen Portugal voor de dag komt, zo uitgehold is wereldkampioen Duitsland afgereisd naar Rusland. Omdat wereldtoppers als Manuel Neuer, Mesut Özil, Toni Kroos en Thomas Müller ontbreken, mogen mindere goden als Marvin Plattenhardt, Kerim Demirbay, Benjamin Henrichs én Ajacied Amin Younes zich al dan niet voor het eerst bewijzen in het keurkorps van Joachim Löw.

De bondscoach kreeg daarop overigens flinke kritiek van het Russische hoofd van de WK-organisatie. ,,Mijn voetbalhart bloedt, wanneer ik de selectie van de wereldkampioen zie. Geen sterren... En juist dáárvoor komen de fans naar de stadions.'' Löw reageerde laconiek. ,,Nog los van hoe we gaan presteren: dit was het enige logische besluit. Op een gegeven moment zitten spelers aan hun max wat betreft het aantal wedstrijden. Bovendien: de spelers die hier nu zijn én de nationale ploeg, gaan de vruchten van dit toernooi vroeg of laat plukken. Die sterren zien de fans volgend jaar tijdens het WK wel weer.''

Volledig scherm © AP

Chili

Waar Portugal misschien wel de grootste favoriet is, Duitsland altijd moet worden meegerekend en Mexico ook niet moet worden uitgevlakt, is Chili misschien wel de grootste outsider. Of gewoon een grote kanshebber? Spelers als Claudio Bravo, Alexis Sánchez, Gary Medel en Arturo Vidal spelen in het dagelijks leven bij clubs als Manchester City, Arsenal, Internazionale en Bayern München. Er zijn mindere werkgevers.

Chili dankt zijn deelname aan de winst van de Copa América in 2015. Dat deed de ploeg destijds onder Jorge Sampaoli, met een ultra-aanvallende tactiek. Juan Antonio Pizzi nam het stokje vervolgens over van de trainer die na een periode bij Sevilla inmiddels bij Argentinië werkt, en ligt vooralsnog op koers om met Chili het WK te halen. Het staat vierde - precies nog de plek die een rechtstreeks ticket oplevert - met één punt meer dan... Argentinië.

Volledig scherm © Pro Shots

Kameroen

Het was begin dit jaar geen goed voorteken. In de jacht op eindelijk weer eens een prijs, moest Kameroen het tijdens de afgelopen Afrika Cup tijdens het continentale toernooi voor de tweede keer doen zonder vedette Samuel Eto'o. Maar zoals Ivoorkust in 2015 won kort nadat Didier Drogba was afgezwaaid, pakte ook het onervaren Kameroen de hoofdprijs zonder de grootste vedette en mochten zij zich opmaken voor deelname aan de Confederations Cup.

Wat ons Nederlanders betreft is met name de strijd onder de lat interessant. Ajacied André Onana moet het het komende toernooi echter doen met een rol op het tweede plan. De Belgische bondscoach Hugo Broos kiest namelijk voor Fabrice Ondoa van Sevilla, en dat is dan weer een neef van Onana. Die nummer één was tijdens de Afrika Cup ook al eerste keus, toen Onana verstek liet gaan.

Volledig scherm © AFP

Australië

The Socceroos hadden het in 2005 wel gezien in Oceanië. Van de zeven continentale kampioenschappen die er tot dat moment waren geweest, won Australië er liefst vier. En van de drie keer dat ze níét wonnen, deden ze één keer helemaal niet mee. Op het eigen continent kende het bovendien zo goed als geen enkele tegenstand in de WK-kwalificatie.

Tijd dus voor een stap naar Azië, en na een kwartfinale in 2007 en een tweede plek in 2011, zorgde het in 2015 voor een primeur door de eerste niet-Aziatische kampioen van Azië te worden. Met Tim Cahill als grootste vedette - al is de routinier inmiddels niet altijd basisspeler meer - én Aaron Mooy en Mitchell Langerak - twee spelers met Nederlandse roots - gaat Australië nu op jacht naar succes buiten het eigen continent. Alweer.