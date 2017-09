VS moet nog aan de bak in Noord-Amerikaanse WK-kwalificatie

Stand van zakenDe beslissende fase van de kwalificaties voor het WK in Rusland breekt aan. We maken daarom een overzicht van alle continenten.

De Noord-Amerikaanse voetbalbond CONCACAF kent maar liefst 35 landen die meedingen naar een plekje op het WK in Rusland. Inmiddels strijden in de vijfde ronde nog maar zes landen om die drie WK-tickets: Mexico, Costa Rica, Verenigde Staten, Panama, Honduras en Trinidad en Tobago. Voordat we de huidige stand van zaken doornemen, nog even een korte terugblik vanaf de eerste ronde waarin bijvoorbeeld ook Curaçao meedeed.

Veertien landen, variërend van Curaçao tot Nicaragua en van de Kaaimaneilanden tot aan de Amerikaanse Maagdeneilanden, strijden in de eerste ronde volgens het knock-outsysteem om zeven plaatsen in de tweede ronde.

In die tweede ronde stromen nogmaals dertien landen in, onder andere Canada, Suriname en Aruba. Voor die twintig landen in totaal is er plek voor tien in de derde ronde.

Curaçao

Die derde ronde, waarin nog twee landen (Jamaica en Haïti) instromen, was deze kwalificatie het eindstation voor Curaçao. El Salvador was in september 2015 met tweemaal 1-0 te sterk voor de equipe van toenmalig bondscoach Patrick Kluivert. Naast El Salvador gingen er nog vijf andere landen door naar de vierde ronde.

Pas in die vierde ronde stromen de sterke landen van Noord-Amerika in: Costa Rica, Mexico, Verenigde Staten, Honduras, Panama en Trinidad en Tobago. Deze zes landen gaan samen met de zes winnaars uit ronde drie de strijd met elkaar aan, verdeeld over drie groepen van vier teams. De beste twee landen plaatsen zich voor de laatste en allesbeslissende ronde.

Verrassingen kennen de kwalificaties in de CONCACAF zelden tot nooit. De zes landen die op het laatst instroomden, werden de nummers één en twee in de drie poules en strijden nu in één poule nog om de drie tickets voor het WK in Rusland. De nummer vier speelt nog een play-offronde tegen een land uit Azië.

En zelfs in die laatste ronde is vooralsnog geen ruimte voor verrassingen. Mexico gaat ongeslagen aan de leiding, Costa Rica (deze eeuw ook al goed voor drie WK-deelnames) en Verenigde Staten volgen.

Voor de Verenigde Staten, onder leiding van bondscoach Bruce Arena, is de situatie nog wel vrij penibel. Panama volgt met slechts één puntje achterstand op plek vier, de plek die recht geeft op play-offwedstrijden tegen een land uit Azië. Dat Aziatische land komt voort uit de winnaar van de wedstrijd tussen de twee nummers drie van de twee kwalificatiepoules van de AFC. Voordeel voor de Verenigde Staten: koploper Mexico hebben ze al twee keer gehad.

Resterend programma: