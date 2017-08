Waar spelen de 24 Nederlanders in de Premier League?

De Premier League telt dit seizoen 24 Nederlandse voetballers en twee Nederlandse hoofdtrainers. Welke clubs moeten we in de gaten houden en wat kunnen we van onze Dutchies verwachten?

Premier League

Volledig scherm Vincent Janssen in actie tegen Manchester City op de International Champions Cup. © REUTERS Tottenham Hotspur heeft reservedoelman Michel Vorm en spits Vincent Janssen beiden aan boord gehouden. Vorm kwam in zijn eerste drie seizoenen voor Spurs tot 32 duels, waarvan tien in de Premier League. Ook dit seizoen zal de Franse doelman Hugo Lloris de eerste keus blijven. Ook Vincent Janssen zal zich dit seizoen weer moeten schikken in een rol op het tweede plan. Harry Kane werd de afgelopen twee seizoenen topscorer van de Premier League en zal ook nu de absolute aanvalsleider blijven. Janssen zal op Wembley, waar Spurs komend seizoen haar thuiswedstrijden speelt, de nare nasmaak van zijn eerste seizoen (slechts zes goals in 35 duels) willen wegspoelen, wanneer hij de kans krijgt. Janssen maakte op de International Champions Cup een goede indruk tegen AS Roma en Manchester City.

Georginio Wijnaldum begint aan zijn tweede seizoen bij Liverpool, dat hem vorig jaar voor 27,5 miljoen euro overnam van Newcastle United. In zijn eerste seizoen bij The Reds was de 26-jarige Rotterdammer goed voor zes goals en negen assists in 36 duels. Wijnaldum zal zich met Liverpool binnenkort ook willen plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, een podium waar hij nog niet eerder op uitkwam.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum namens Liverpool in actie tegen Hertha BSC. © Getty Images

Manchester United beschikt ook dit seizoen nog over twee Nederlandse verdedigers: Daley Blind en Timothy Fosu-Mensah. Voor Blind (27) wordt het zijn vierde seizoen bij United. De linksbenige verdediger heeft trainer José Mourinho nooit helemaal kunnen overtuigen, maar kwam in alle competities toch nog tot 39 duels. Dit seizoen hoopt Blind wekelijks op een basisplek te kunnen rekenen. Fosu-Mensah (19) kwam vorig seizoen nauwelijks in actie, maar maakte in de voorbereiding opnieuw een goede indruk. Hij lijkt dit seizoen echter op huurbasis voor Crystal Palace te gaan spelen.

Volledig scherm Daley Bind zorgde met een rake strafschop voor winst op Real Madrid op de International Champions Cup. © AFP

Volledig scherm Michael Keane, Dominic Calvert-Lewin, Wayne Rooney, Davy Klaassen en Ashley Williams voor aanvang van Everton - Ruzomberok in de voorronde van de Europa League. © Action Images via Reuters Het grootste Nederlandse contingent in de Premier League zit zonder twijfel bij Everton. Met Ronald Koeman (hoofdtrainer), Erwin Koeman (assistent-trainer), Patrick Lodewijks (keeperstrainer) en Jan Kluitenberg (fysieke trainer) is de technische staf duidelijk Oranje-getint. Maarten Stekelenburg speelde vorig seizoen al 19 duels voor The Toffees, maar moest zijn plek onder de lat halverwege het seizoen afstaan nadat hij een blessure opliep in de Merseyside Derby tegen Liverpool.

Dit seizoen lijkt Koeman onder de lat te kiezen voor de 23-jarige Jordan Pickford, die voor 28 miljoen euro werd overgenomen van Sunderland. Stekelenburg wordt mogelijk wel eerste doelman in de Europa League, al heeft Koeman zich hierover nog niet uitgelaten. Davy Klaassen werd voor 27 miljoen euro overgenomen van Ajax en moet Everton een aanvallende impuls geven vanaf het middenveld, in de schaduw van Wayne Rooney. De gebroeders Koeman haalden ook de transfervrije Cuco Martina (geboren in Rotterdam, international van Curaçao) op bij Southampton. Hij zal waarschijnlijk tot de terugkeer van Seamus Coleman de vaste rechtsback zijn.

Bij Southampton krijgt Jordy Clasie in zijn derde seizoen alweer zijn derde trainer voor zich. Na Ronald Koeman en Claude Puel moet nu de Argentijn Mauricio Pellegrino (overgekomen van Deportivo Alavés) The Saints in de subtop van de Premier League zien te houden. Dat zal hij waarschijnlijk moeten gaan doen zonder Virgil Van Dijk. De 26-jarige Bredanaar was aanvoerder van Southampton, maar is inmiddels uit de selectie gezet nadat hij aangaf zich vanwege zijn vertrekwens (naar Liverpool) niet meer kon motiveren.

Volledig scherm Virgil van Dijk in het shirt van Southampton, waar hij deze maand waarschijnlijk nog zal vertrekken. © Proshots

Volledig scherm Nathan Aké in het shirt van Bournemouth. © Getty Images AFC Bournemouth brak deze zomer het clubrecord voor Nathan Aké. De 22-jarige verdediger uit Den Haag kwam voor 22,8 miljoen euro over van Chelsea. Die club haalde Aké in januari terug na een aantal indrukwekkende wedstrijden op huurbasis bij Bournemouth, maar eenmaal terug bij Chelsea moest 'Baby Gullit' toch vaak weer genoegen nemen met een plek op de bank of zelfs tribune. Nu is hij definitief terug bij Bournemouth, dat begint aan het derde seizoen in de Premier League. Na een knappe zestiende en negende plaats hoopt de ploeg van Eddie Howe te blijven verbazen.

Bij Stoke City staan met Erik Pieters en Ibrahim Afellay nog altijd twee Nederlanders onder contract. Pieters begint alweer aan zijn vijfde seizoen als linksback van The Potters, waar hij in zijn eerste vier seizoenen slechts vijftien Premier League-duels miste. Ook dit seizoen lijkt Pieters gewoon weer de linkerflank te gaan bestrijken voor de ploeg van Mark Hughes. Voor Afellay zit dat wel anders. De voormalig speler van PSV, FC Barcelona en Schalke 04 kwam in zijn eerste seizoen bij Stoke City nog tot 31 duels, maar vorig seizoen werd verpest door twee zware knieblessures. In april liep Afellay op de training opnieuw een kruisbandblessure op, waardoor hij de seizoensstart zeker aan zich voorbij zal moeten laten gaan. Mogelijk voegt ook Bruno Martins Indi zich nog bij Stoke.

Volledig scherm Marko Arnautovic (vertrokken naar West Ham United), Ibrahim Afellay en Erik Pieters vieren een doelpunt voor Stoke City. © Getty Images

Volledig scherm Frank de Boer als trainer van Crystal Palace. © AP Crystal Palace is dit seizoen in Nederlandse handen. Frank de Boer zal zich op het sfeervolle Selhurst Park willen revancheren voor zijn mislukte buitenlandse avontuur bij Internazionale. The Eagles eindigden sinds de promotie in 2013 als elfde, tiende, vijftiende en veertiende. Ook dit seizoen zal wegblijven bij de onderste plekken het doel zijn voor Palace, al zal De Boer dat ongetwijfeld ook met verzorgd voetbal willen doen. De Boer heeft met linksback Patrick van Aanholt en de kersverse aanwinst Jaïro Riedewald twee Nederlanders in zijn selectie.

Volledig scherm Leroy Fer. © Getty Images Bij Swansea City staan dit seizoen liefst vier Nederlanders onder contract: Leroy Fer, Luciano Narsingh, Mike van der Hoorn en Erwin Mulder. Fer speelde vorig seizoen 36 duels voor The Swans, die na de komst van Paul Clement in januari de weg omhoog inzetten en daardoor in de Premier League bleven. Van der Hoorn speelde in het eerste halfjaar nog veel, maar kwam na de komst van Clement nog slechts 31 minuten in actie en zat meestal niet bij de wedstrijdselectie. Narsingh kwam in januari naar Wales en was in dertien duels nog goed voor drie assists. Mulder werd deze zomer de dertiende Nederlander bij Swansea City, maar de 28-jarige doelman zal voorlopig genoegen moeten nemen met een rol als reservedoelman achter Lukasz Fabianski en mogelijk ook Kristoffer Nordfeldt.

Daryl Janmaat begint aan zijn tweede seizoen bij Watford, dat vorig seizoen zeventiende werd in de Premier League. De 28-jarige rechtsback uit Leidschendam kwam vorig seizoen onder Walter Mazzarri tot 26 duels. Dit seizoen staat Marco Silva, die vorig seizoen degradeerde met Hull City, voor de groep bij Watford.

Volledig scherm Daryl Janmaat of Watford juicht na zijn goal namens Watford tegen Chelsea. © Getty Images

Twee jaar geleden telde de selectie van Newcastle United nog vijf Nederlanders. Daryl Janmaat (Watford), Georginio Wijnaldum (Liverpool) en Vurnon Anita (Leeds United) zijn inmiddels vertrokken uit Newcastle. Nu zijn alleen Tim Krul en Siem de Jong nog over bij The Magpies. Het tweetal keerde terug van weinig gelukkige huurperiodes in Nederlanders bij Ajax/AZ en PSV. De Spaanse manager Rafael Benítez, die vorig seizoen kampioen werd in het Championship, heeft inmiddels al laten weten dat Krul niet in zijn toekomstplannen voor komt. De 29-jarige doelman uit Den Haag traint inmiddels met de beloftenploeg mee, ondanks een contract dat nog een jaar doorloopt. Het contract van De Jong in Newcastle loopt nog tot medio 2020 en dus werd besloten om de 28-jarige aanvallende middenvelder in de voorbereiding nog een kans te geven, nadat zijn eerste seizoen in de Premier League gekenmerkt werd door vervelende en vreemde blessures.

Volledig scherm Siem de Jong namens Newcastle United in actie tegen het Schotse Heart of Midlothian. © Action Images via Reuters

Davy Pröpper zette maandag zijn handtekening onder een vierjarig contract bij Brighton & Hove Albion, dat voor het eerst sinds 1983 weer terugkeert op het hoogste niveau in Engeland. Onder de steenrijke voorzitter Tony Bloom groeide de club de laatste jaren snel, met vorig seizoen een overtuigende promotie naar de Premier League tot gevolg. Pröpper komt bij The Seagulls binnen als recordaankoop, maar de Arnhemmer voelt geen druk. De 25-jarige middenvelder hoopt zaterdagavond voor 30.000 supporters in het Amex Stadium tegen Manchester City al zijn debuut in de Premier League te maken.

Volledig scherm Davy Pröpper met het shirt van Brighton & Hove Albion. © rv

Huddersfield Town promoveerde op 29 mei naar de Premier League, door in de finale van de play-offs op Wembley na strafschoppen te winnen van het Reading van Jaap Stam. Rajiv van La Parra (26) is een van de smaakmakers bij The Terriers, die in 1972 voor het laatst op het hoogste niveau van Engeland speelden. De goedlachse Rotterdammer was vorig seizoen de speler met de meeste succesvolle dribbels in het Championship, maar moet zijn creativiteit en snelheid nog meer weten te koppelen aan effectiviteit. In 40 competitieduels was de technisch begaafde vleugelaanvaller vorig seizoen goed voor slechts twee goals en vier assists bij de promovendus.