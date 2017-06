Wat gaat CR7 doen?

Door Dolf van Aert

'Homecoming' op Old Trafford

Oh, wat zouden ze hem bij Manchester United graag zien terugkomen. Sinds het vertrek van Sir Alex Ferguson - door Ronaldo nog altijd 'boss' genoemd - in 2013, werd er geen landstitel meer gepakt. Onder David Moyes en Louis van Gaal bungelden The Red Devils maar wat in de subtop, maar onder José Mourinho zijn de eerste tekenen van herstel zichtbaar.



Door de Europa League-winst van afgelopen seizoen mag ManU meedoen aan de Champions League. Bovendien is Mourinho de voormalig trainer van Ronaldo én zijn zij beide Portugees. Tussen 2003 en 2009 vierde de supervedette al mooie successen op Old Trafford, met de Champions League van 2008 als hoogtepunt. Een terugkeer naar Manchester is dan ook helemaal niet ondenkbaar.

Nieuwe ster van Galaxy

Volledig scherm © ANP David Beckham was in het eerste decennium van deze eeuw al een Cristiano Ronaldo avant la lettre. Geweldige traptechniek, stijlicoon, metroman én oud-speler van Manchester United en Real Madrid: alsof Ronaldo de loopbaan van de Engelsman heeft gekopieerd. Met zijn transfer naar Los Angeles Galaxy was Becks bovendien een van de pioniers wat betreft het verhuizen naar competities uit niet-traditionele voetballanden.



Ook voor Ronaldo zou de Major League Soccer in het algemeen, maar de club uit Californië in het bijzonder, een prima optie zijn. Het mondaine Los Angeles past gevoelsmatig perfect bij superster Ronaldo, die bovendien eerzuchtig genoeg is om ook daar het beste uit zichzelf te willen halen. In Europa heeft hij zo goed als alles gewonnen, dus waarom het nu niet in de MLS laten zien?

Chinese miljoenen

Mocht Ronaldo zijn heil buiten Europa gaan zoeken, is China naast de MLS eigenlijk de enige optie. De laatste jaren ontpopt de Super League zich vooral tot toevluchtsoord voor spelers en trainers aan het einde van hun carrière die nog snel even willen cashen, maar het halen van iemand met de status van Ronaldo zou China in één klap helemaal op de kaart zetten.



In de afgelopen seizoenen maakten spelers als Jackson Martínez, Oscár, Hulk, Ezequiel Lavezzi, Axel Witsel, Burak Yilmaz en Carlos Tévez al de overstap. Dat waren echter spelers met mindere kwaliteiten, in een andere fase van hun loopbaan en/of andere motivaties dan Ronaldo. Het is dus de vraag of we hem na de zomer in het shirt van - pak 'm beet - Guangzhou Evergrande gaan zien, maar wie weet.

Aasgieren uit Frankrijk, Italië en Engeland

Maar ook op het eigen continent zitten de aasgieren klaar, te wachten op nieuws. In Spanje zou alleen Barcelona een optie zijn, maar dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Al zou het wel fantastisch zijn om Ronaldo en Lionel Messi in één elftal te zien... Nee, het luidst klinkt de naam van Paris Saint-Germain. De Parijse miljardenformatie wil de Franse titel terugveroveren en kan Ronaldo daar prima bij gebruiken.



Naast PSG heeft natuurlijk ook AS Monaco veel te besteden, terwijl in Italië berichten opdoken dat het kapitaalkrachtige AC Milan - in haar jacht op nieuw succes - wel interesse heeft. Maar met name in Engeland zitten er ploegen op het vinkentouw. Naast ManU hebben ook Chelsea en Manchester City de financiële middelen om Ronaldo te verleiden, en zij zouden hun rivaal van Old Trafford dolgraag willen aftroeven.

'Gewoon' bij Madrid

Maar natuurlijk is er ook die vijfde optie: Ronaldo blijft gewoon bij Real Madrid. En niet alleen omdat we ons hem na al die jaren eigenlijk al niet meer kunnen voorstellen in een ander shirt, maar ook gewoon omdat hij er op zijn plek is. Buiten de huidige belastingproblemen om is hij nog altijd de grote vedette bij de back-to-back winnaar van de Champions League, misschien wel het beste clubteam ter wereld.

In november 2014 verkeerde Messi overigens in hetzelfde schuitje. Ook hij voelde zich 'gezocht' door de autoriteiten en zinspeelde op een vertrek uit Spanje. Maar anno 2017 is hij er nog steeds. Het kan zijn dat Ronaldo echt helemaal klaar in met Spanje, of gewoon op zoek is naar een sportieve , maar sta er niet raar van te kijken als hij volgend seizoen nog steeds in het Estadio Santiago Bernabéu