Wat gebeurde er bij de dopingtest na de EL-finale?

Maar wat is er precies gebeurd die betreffende 24 mei in Solna? Manchester United had zojuist de Europa League gewonnen door Ajax met 2-0 te verslaan. De spelers vierden feest en dronken vermoedelijk wat. Phil Jones en Daley Blind moesten zich melden bij de dopingcontrole.



Tot zover allemaal de gebruikelijke gang van zaken. Maar bij het ophalen van de spelers voor de dopingtest liep het wat uit de hand. De euforische Jones had kennelijk niet veel zin om in buisjes te plassen, maakte ruzie met een controleur en slingerde hem wat beledigingen naar het hoofd. Dat is de Engelsman op 5000 euro boete komen te staan. En - vermoedelijk een stuk erger - twee duels schorsing. Jones mist volgende week de wedstrijd om de Europese Super Cup tegen Real Madrid.