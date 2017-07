Wat voor club is Eintracht Frankfurt?

Door Minne Groenstege

Eintracht Frankfurt werd in 1899 opgericht, maar is geen club met een al te rijke clubhistorie. Die Adler (De Adelaars) werden slechts één keer kampioen van Duitsland, in 1959. De bekendste wedstrijd uit de clubhistorie speelde Eintracht een jaar later, op 21 mei 1960. In de finale om de Europa Cup I werd op Hampden Park in Glasgow met 7-3 verloren van Real Madrid, dat daarmee voor het vijfde jaar op rij de beste club van Europa was. Eintracht bleef in de jaren daarna echter een middenmoter/subtopper in de Bundesliga.

Volledig scherm Alfredo Di Stefano (r) scoort tijdens de Europa Cup I-finale tussen Real Madrid en Eintracht Frankfurt (7-3) in Glasgow op 21 mei 1960. © AP Exact twintig jaar na de verloren finale tegen Real Madrid was er wel Europees succes voor Eintracht. Op 21 mei 1980 won de club in de finale om de UEFA Cup over twee duels van Borussia Mönchengladbach. Over twee duels werd het 3-3, maar Eintracht won vanwege de twee uitdoelpunten in het Bökelbergstadion.

Verder won Eintracht nog vier keer de DFB-Pokal, de Duitse beker: in 1974, 1975, 1981 en 1988. De afgelopen dertig jaar was er geen succes meer voor Eintracht, dat heen en weer schommelde tussen de 1. Bundesliga en 2. Bundesliga. In 2012 promoveerde club voor het laatst richting het hoogste niveau, waar het de afgelopen jaren als zesde, dertiende, negende, zestiende en elfde eindigde. Afgelopen seizoen reikte Eintracht voor de zevende keer in de clubhistorie tot de finale van de DFB-Pokal, waarin Borussia Dortmund in Berlijn met 2-1 te sterk was.

Volledig scherm De spelers van Eintracht Frankfurt juichen na hun goal tegen Borussia Dortmund in de Duitse bekerfinale (2-1 verlies) van afgelopen seizoen. © Getty Images

Bobic en Kovac zetten hoog in

Komend seizoen dus geen Europees voetbal voor Die Adler, maar toch kreeg sportief directeur Fredi Bobic het deze zomer al voor elkaar om een aantal mooie transfers te regelen. Haller kwam voor 7 miljoen euro over van FC Utrecht, waar hij 51 keer scoorde in 98 duels. Dit bedrag zal de club ook overmaken aan PSV om linksback Jetro Willems over te nemen. De 23-jarige Rotterdammer tekent in Frankfurt een contract voor vier jaar. Eintracht nam deze zomer ook al Oranje-international Jonathan de Guzman transfervrij over van Napoli. De in Canada geboren middenvelder tekende voor drie jaar en ging direct mee op trainingskamp naar de Verenigde Staten, waar de selectie inmiddels al twee weken verblijft.

Daar stoomt de Kroatische trainer Niko Kovac zijn selectie klaar voor het nieuwe seizoen. Kovac (45) is sinds maart 2016 trainer van Eintracht. Hij wordt geassisteerd door zijn twee jaar jongere broer Robert Kovac, die eerder ook al zijn assistent was bij de nationale ploeg van Kroatië.

Potentie

Vraag blijft waarom potentiële topspelers als Haller en Willems kiezen voor Eintracht Frankfurt, een club die de afgelopen decennia nauwelijks bijzondere prestaties heeft geleverd. Feit is dat Eintracht een grote club is. De Commerzbank Arena (51.500 plaatsen) zit bij iedere thuiswedstrijd vol of nagenoeg vol met trouwe supporters. De salarissen van Eintracht liggen dan ook hoog, al komen deze bedragen niet in de buurt bij de huidige salarissen in de Premier League. Sportief directeur Bobic en trainer Kovac zullen Haller en Willems ongetwijfeld hebben overtuigd met hun verhalen over de ambities bij de club, want die zijn er zeker. Eintracht is vanwege de enorme achterban in een grote stad (de metropool Frankfurt am Main telt 5,6 miljoen inwoners) een club met een enorme potentie, maar heeft dit de laatste jaren lang niet altijd kunnen waarmaken.

Zoektocht naar nieuwe afmaker

De Bundesliga is echter een competitie met mogelijkheden voor clubs als Eintracht. Ieder seizoen zijn er weer clubs die verrassen, zowel in negatieve als in positieve zin. Kijk alleen maar naar de eindranglijst van afgelopen seizoen. VfL Wolfsburg bleef via de play-offs maar nipt in de Bundesliga, terwijl 'dorpsclub' Hoffenheim vierde werd en binnenkort in de voorronde van de Champions League speelt. Ook de tickets voor de Europa League gingen naar minder roemruchte clubs: FC Köln, Hertha BSC en SC Freiburg. De Europa League zal komend seizoen ook ongetwijfeld het doel zijn voor Eintracht Frankfurt. Willems zal vanaf de linkerflank echter veel goede voorzetten moeten afleveren aan Haller, want het ontbreekt bij Eintracht al jaren aan een echte afmaker. De laatste speler die 20 goals in een seizoen maakte was de Ghanees Tony Yeboah in het seizoen 1992/1993. De afgelopen jaren was Eintracht voor goals sterk afhankelijk van Alexander Meier, die in 374 duels voor de club 136 keer scoorde. Afgelopen seizoen kwam Meier (inmiddels 34 jaar) echter tot slechts vijf goals in twintig wedstrijden. De Mexicaan Marco Fabián werd vorig seizoen clubtopscorer met zeven goals. Werk aan de winkel dus, voor Haller en zijn teamgenoten.

