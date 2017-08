Watford - Liverpool

Elia helpt zijn nieuwe ploeg Basaksehir aan zege

0:09 Een doelpunt van oud-Feyenoorder Eljero Elia heeft het Turkse Medipol Basaksehir vrijdag aan de 1-0-winst geholpen in het eerste competitieduel tegen Bursaspor. Elia scoorde in de 22e minuut voor de ploeg die vorig jaar als tweede eindigde in de Turkse competitie.