Wayne Rooney en zijn fans lachen zich rot na goal bij City

,,Niet slecht toch, voor iemand die niet fit meer is en niet meer over het veld kan rennen'', zo sneerde Rooney naar zijn criticasters. ,,Het was een mooi moment om mijn tweehonderdste doelpunt te maken. Ik denk dat het 'rode' deel van Manchester daar ook wel van kon genieten.''



Rooney twitterde snel na de wedstrijd in het Etihad-stadion dat het 'altijd leuk is bekende gezichten te treffen'. De begeleidende smiley liet al zien dat de voormalig international het naar zijn zin had bij het 'blauwe' deel van Manchester. Fans van Rooney reageerden ook snel met een combinatie van foto's - van vier jaar geleden en gisteravond - waarop exact dezelfde City-fans balen van de goals van Rooney bij The Citizens.