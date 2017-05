Wenger langer coach van Arsenal: 'Hij is de juiste man om ons naar prijzen te leiden'

,,Onze ambitie is om de Premier League en andere grote prijzen te winnen", zo vertelt eigenaar Stan Kroenke. ,,Dat willen de fans, spelers, trainers, manager en het bestuur. We zullen dan ook niet rusten totdat dat lukt. Arsène is de juiste man daarvoor. Hij heeft een fantastisch CV en onze volledige steun."



Wenger veroverde met Arsenal afgelopen zondag voor de zevende keer de FA-cup en is optimistisch over de toekomst bij de Gunners. ,,Ik houd van deze club en met de juiste investeringen kunnen we nog sterker worden. Ik ben blij dat ik de steun van het bestuur heb en ik geloof dat we er alles aan doen om nog meer prijzen te winnen. Onze fans eisen dat."