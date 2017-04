Werder Bremen laakt supporters die verfbommen gooiden

Video Hoe het 'Nederlandse' Real over Barcelona heen walste

13:52 Zondag is het zover: in Bernabéu nemen Real Madrid en FC Barcelona het tegen elkaar op in de enige echte Clásico. Het wordt een cruciaal duel in de Spaanse titelrace. Wij blikken terug op El Clásico van 7 mei 2008. De Madrilenen wonnen toen thuis met 4-1 onder meer door goals van Arjen Robben en Ruud van Nistelrooy. Ook Wesley Sneijder speelde mee. Real zou dat jaar met overmacht kampioen worden. Real Madrid - FC Barcelona is zondag om 20.45 uur live te zien bij Ziggo Sport. De wedstrijd is op AD.nl te volgen via een liveblog. Na afloop is de samenvatting eveneens hier te zien.