Werder verlengt samenwerking met Nouri

Over de duur van het nieuwe contract van de trainer die de taak in september 2016 overnam van de ontslagen Viktor Skripnik maakten de twee vandaag niets bekend. Daarover zullen club en de voormalige beloftentrainer morgen meer naar buiten brengen.

,,We zijn blij dat we kunnen bevestigen dat we onze samenwerking voortzetten'', laat Baumann op de clubwebsite weten. ,,Alex heeft het team in de herfst van de ene op de andere dag overgenomen. Toen ging het er allereerst om de crisissituatie meester te worden en dat heeft hij met veel overtuiging gedaan. In de tweede seizoenshelft heeft hij het team stukje voor stukje naar de bovenste helft geleid. Daarop willen we nu voortborduren.''