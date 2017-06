West Brom ziet test met staantribunes wel zitten

Bondscoach Mexico hoopt op Moreno tegen Rusland

23 juni De Mexicaanse bondscoach Juan Carlos Osorio hoopt dat hij morgen in de laatste groepswedstrijd op de Confederations Cup tegen Rusland kan beschikken over Héctor Moreno. De verdediger, die onlangs PSV verruilde voor AS Roma, raakte woensdag als invaller geblesseerd tijdens het gewonnen duel met Nieuw-Zeeland (2-1).