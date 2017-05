Westerlo vecht degradatie aan

Atlético in extase na Super Cup-zege op Chapecoense

8:21 De strijd om de Zuid-Amerikaanse Super Cup is gewonnen door Atlético Nacional. De Colombiaanse ploeg was in Medellin met 4-1 te sterk voor Chapecoense. Het eerste duel tussen de twee teams eindigde in april in 2-1 voor de Brazilianen, zodat Atlético over twee duels gezien met 5-3 won.