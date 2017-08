Wie houdt Bayern München van de zesde opeenvolgende landstitel af?

Door Victor-Jan Vanparijs

Voetbal is een spel van negentig minuten en aan het einde wint Duitsland, zei Gary Lineker ooit. Binnen de Duitse competitie is Bayern München echter steevast de overwinnaar. De Rekordmeister won vorig jaar de landstitel voor de vijfde keer op rij, met liefst vijftien punten voorsprong op de verrassende nummer twee, promovendus RB Leipzig. Veel problemen worden ook dit seizoen niet verwacht voor de landskampioen. Bayern-coach Carlo Ancelotti zit echter niet al te comfortabel op zijn troon. Vorig seizoen kwam Bayern München zowel in de Champions League als in de Duitse beker niet verder dan 'slechts' de halve finale en in de voorbereiding liep Bayern tegen een aantal vervelende nederlagen aan, onder meer in eigen stadion tegen Liverpool en Napoli. De Italiaanse oefenmeester zal dit seizoen ook in de andere competities moeten oogsten om ook volgend seizoen bij de Duitse grootmacht op de bank te zitten.

De recordkampioen zag met Xabi Alonso en Philipp Lahm twee oudgedienden op pensioen gaan. De Franse middenvelder Corentin Tolisso en de Colombiaanse spelmaker James Rodríguez zorgden aan de andere kant dan weer voor een stevige kwaliteitsinjectie in de Beierse selectie.

Er is natuurlijk ook nog altijd Arjen Robben, die aan zijn negende seizoen bij Bayern begint. De Nederlander blijft op zijn 33ste o zo belangrijk voor Bayern, als hij niet geblesseerd tenminste. Ook nu verliep de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet vlekkeloos voor de Groninger. Robben blesseerde zich tijdens een potje tennis op vakantie en speelde afgelopen weekend in het bekerduel tegen Chemnitzer FC (0-5 winst) pas weer een halfuurtje mee. Met een aflopend contract is het zaak fit te blijven en zijn waarde nogmaals te bewijzen.

Volledig scherm Arjen Robben. © REUTERS

Borussia Dortmund

Misschien dat het Borussia Dortmund van trainer Peter Bosz het Bayern weer eens lastig kan maken. BVB eindigde vorig seizoen als derde in de competitie (18 punten achter op Bayern), maar won wel de Duitse beker, waarin het Bayern in de halve finales uitschakelde. Dortmund was in 2011 de laatste club die de landstitel won voordat Bayern aan een indrukwekkende reeks van vijf kampioenschappen begon. Veel zal afhangen van de komende weken. Er hangen al lang geruchten omtrent transfers van sterspelers Ousmane Dembélé en Pierre-Emerick Aubameyang. Mochten de twee nog beslissen om andere oorden op te zoeken wordt het een lastige zaak voor Die Schwarzgelben om te wedijveren met Bayern München.

Volledig scherm Algemeen directeur Hans-Joachim Watzke (links), technisch directeur Michael Zorc (midden) en Peter Bosz (rechts) voorafgaand aan de Duitse Supercup tussen Borussia Dortmund en Bayern München. © AFP

RB Leipzig

Dan is er ook nog RB Leipzig. De club verraste vorig seizoen door als promovendus na acht speeldagen aan de leiding te komen en uiteindelijk zeer knap tweede te worden. Door een vroege uitschakeling in de beker konden Die Roten Bullen zich volledig toeleggen op de competitie. Met een Champions League-ticket op zak (en dus meer wedstrijden) wordt het lastig om dit seizoen beter te doen, ook omdat ze niet meer onderschat zullen worden door de tegenstanders. Een troef: Leipzig slaagde er in om de beste spelers aan boord te houden. Zo bleven Emil Forsberg en Naby Keita de club trouw. Daarnaast werden aanvallers Jean-Kevin Augustin (Paris Saint-Germain) en de Portugees Bruma (Galatasaray) aan de selectie toegevoegd. Aan de mannen van trainer Ralph Hasenhüttl om te bewijzen dat vorig seizoen geen toevalstreffer was.

Volledig scherm Naby Keita. © EPA

Hoffenheim

De 19-jarige Justin Hoogma maakte een mooie transfer: van de nummer tien in Nederland (Heracles Almelo) naar de nummer vier in Duitsland, wat resulteerde in een plek in de play-offs van de Champions League. Hoogma mag zich proberen in de basis te knokken bij de Hoffe, al zat hij deze week tegen Liverpool (1-2) nog niet bij de wedstrijdselectie. Aan het roer staat de pas 30-jarige Julian Nagelsmann, die daarmee de jongste coach in de Bundesliga is. Bovendien werd hij door de Duitse voetbalbond verkozen tot coach van het jaar, nadat hij zijn club na een minder seizoen weer liet aansluiten bij de top.

Hoffenheim zag de verdediging krimpen door het vertrek van Niklas Suele en Sebastian Rudy, die naar Bayern München vertrokken. Serge Gnabry maakte in ruil daarvoor (op huurbasis) de omgekeerde weg. Hoffenheim moet dit seizoen bevestigen.

Volledig scherm Mark Uth en Sandro Wagner, de spitsen van Hoffenheim. © AFP

Hamburger SV

Wordt dit het seizoen van de wedergeboorte voor HSV? De enige club die sinds de oprichting van de Bundesliga in 1963 onafgebroken op het hoogste niveau speelde flirtte afgelopen seizoenen enkele keren met de degradatie. Ook dit seizoen begon slecht met een nederlaag tegen derdeklasser VfL Osnabrück in de eerste ronde van de DFB-Pokal. Een klok in de hoek van het Volksparkstadion telt de jaren, dagen, uren, minuten en seconden dat Die Rothosen in de Bundesliga zitten. Het lijkt de spelers niet te motiveren. De nederlaag tegen Osnabrück belooft weinig goeds. Het enige positieve is dat HSV zich volledig kan toeleggen op de competitie na de vroege uitschakeling in de beker.

Volledig scherm Rick van Drongelen. © DPA Misschien kan Rick van Drongelen voor nieuw elan zorgen in Hamburg. De pas 18-jarige verdediger kwam voor 3 miljoen euro over van Sparta, maar zat in het bekerduel tegen Osnabrück nog negentig minuten op de bank. Van Drongelen lijkt vooral een man voor de toekomst en zal dus geduldig zijn kans moeten afwachten.

En de andere Nederlanders?

Wolfsburg is met voorsprong de meest 'Nederlandse' club in de Bundesliga. Met Jeffrey Bruma, Paul Verhaegh, Riechedly Bazoer en trainer Andries Jonker staan er liefst vier Nederlanders op de loonlijst. De meest opvallende naam is die van Verhaegh. De 33-jarige vleugelverdediger mocht na zeven jaar trouwe dienst transfervrij vertrekken bij FC Augsburg en werd bij Wolfsburg direct gebombardeerd tot vice-captain. De Wolfsburgers zitten in hetzelfde schuitje als HSV: de vette jaren lijken voorbij, mede door de crisis bij de grote geldschieter Volkswagen. Vorig seizoen voorkwamen de Wölfe na een zestiende plaats nipt de degradatie in de play-offs tegen Eintracht Braunschweig. Aan Andries Jonker om de club weer aan te laten haken met de subtop.

Verhaegh was overigens niet de enige Nederlander bij FC Augsburg: Jeffrey Gouweleeuw bleef de nummer dertien van het voorbije seizoen wel trouw en verlengde zijn contract tot medio 2022. Gouweleeuw kwam vorig seizoen tot achttien wedstrijden. Door een klaplong miste de Heemskerker een groot deel van het seizoen. Dit jaar hoopt Gouweleeuw fit te blijven en een onbetwiste basisspeler te worden.

Volledig scherm Jeffrey Gouweleeuw (r) in duel met Zlatko Junuzovic van Werder Bremen. © EPA

Bij Eintracht Frankfurt vinden we landgenoten Jonathan de Guzman en Jetro Willems terug. De club kende vorig jaar een rustig seizoen, zonder grote problemen. Met de elfde plaats bleven de Frankfurters uit de gevarenzone, met als mooie bonus de finale van de DFB-Pokal. Daarin was Borussia Dortmund met 2-1 te sterk. Ook de Franse spits Sébastien Haller kwam deze zomer na drie jaar bij FC Utrecht naar Frankfurt en vandaag trok de club ook Kevin-Prince Boateng nog aan. Een ploeg om rekening mee te houden dus dit seizoen, zo lijkt het.

Karim Rekik maakt na twee seizoenen bij Olympique Marseille zijn entree in de Bundesliga bij Hertha BSC. In Frankrijk zat Rekik op een dood spoor. De 22-jarige verdediger uit Den Haag krijgt nu zijn kans in de Duitse hoofdstad. Die Alte Dame haakte de voorbije twee seizoenen weer aan met de subtop (zesde en zevende), na enkele magere jaren met als dieptepunt degradaties naar de 2. Bundesliga in 2010 en 2012.

Tot slot nog twee Nederlanders: Charlison Benschop zit al even op een zijspoor bij promovendus Hannover 96, terwijl Jesper Verlaat (zoon van Frank Verlaat) in het tweede elftal van Werder Bremen speelt. Het is echter nog de vraag hoe vaak we deze twee dit seizoen in actie zullen zien.