Cristiano Ronaldo Wie was dit seizoen de beste spits in Europa? Lionel Messi (26%)

Bas Dost (29%)

Pierre-Emerick Aubameyang (5%)

Robert Lewandowski (5%)

Harry Kane (10%)

Luis Suárez (2%)

Edin Džeko (0%)

Dries Mertens (4%)

Edinson Cavani (1%)

Cristiano Ronaldo (17%)

1. Lionel Messi (FC Barcelona) - 37 goals

Lionel Messi gaat voor de vierde keer de Gouden Schoen winnen. Eerder deed hij dit al in 2010, 2012 en 2013. Voor alle andere voetballers ter wereld zou een seizoen met 53 goals uitzonderlijk zijn, maar niet voor Messi. In vier voorgaande seizoenen scoorde hij al vaker, met zijn totaal van 73 in het seizoen 2011/12 nog steeds als ongekend hoogtepunt. Maar ook in 2017 zit er nog lang geen sleet op de 29-jarige Argentijn. Messi kon FC Barcelona dit seizoen ondanks al zijn goals niet aan de landstitel of de Champions League helpen, maar kan het seizoen aanstaande zaterdag nog afsluiten met de winst van de Copa del Rey.

Goals in La Liga: 37 (34 duels)

Goals in alle competities: 53 (51 duels)

Minuten per goal: 82

Volledig scherm Lionel Messi juicht na zijn winnende goal tegen Real Madrid. © AFP

2. Bas Dost (Sporting Lissabon) - 34 goals

Dat Bas Dost de grootste uitdager van Messi zou zijn had niemand verwacht. De 27-jarige spits uit Deventer zelf waarschijnlijk ook niet, maar zijn overstap van VfL Wolfsburg naar Sporting Lissabon werd een ongekend succesverhaal. De 1,96 meter lange spits scoorde dit seizoen aan de lopende band voor de nummer drie van Portugal. Dost droeg in Duitsland de bijnaam Platfussbomber en maakte dit seizoen in Portugal furore als 'Koning van de Zestien'. Van zijn 34 goals maakte hij er 33 van binnen het strafschopgebied. Alleen tegen Estoril scoorde hij met een schot vanaf 18 meter.

Goals in Primeira Liga: 34 (32 duels)

Goals in alle competities: 37 (43 duels)

Minuten per goal: 105

Volledig scherm Bas Dost juicht na zijn hattrick tegen Chaves. © AFP

3. Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) - 31 goals

Pierre-Emerick Aubameyang vestigde dit seizoen definitief zijn naam als spits van wereldklasse. De in Frankrijk geboren international van Gabon werd op jonge leeftijd gescout door AC Milan, maar zij besloten hem in 2011 voor 1,8 miljoen euro te laten gaan aan AS Saint-Étienne. Daar zullen ze in Milaan nog weleens slecht van slapen. Borussia Dortmund nam hem in 2013 voor 13 miljoen euro over en ook dat bleek een koopje. Met 31 goals bleef Aubameyang dit seizoen zelfs Robert Lewandowski voor op de topscorersranglijst van de Bundesliga. Ook in de Champions League scoorde hij er lustig op los. Inmiddels loopt het prijskaartje van Aubemeyang in de tientallen miljoenen, maar voor Borussia Dortmund lijkt hij bijna niet meer te houden. De vraag is: kiest hij voor de sportieve stap of voor de makkelijke miljoenen in China?

Goals in Bundesliga: 31 (32 duels)

Goals in alle competities: 39 (45 duels)

Minuten per goal: 99

Volledig scherm Pierre-Emerick Aubameyang met de trofee voor topscorer van de Bundesliga. © EPA

4. Robert Lewandowski ( Bayern München) - 30 goals



Robert Lewandowski scoorde ook in zijn derde seizoen bij Bayern München 30 keer in competitieverband, net als vorig seizoen. Als aanspeelpunt en afmaker was hij weer enorm belangrijk voor Der Rekordmeister, dat opnieuw met overmacht kampioen werd in de Bundesliga. Lewandowski is goed op zijn plek in de Allianz Arena en hoeft niet mee te draaien in het roulatiesysteem onder Carlo Ancelotti, maar zal voor volgend seizoen één prijs bovenaan zijn lijst met doelstellingen zetten: de Champions League. Die moet de 28-jarige Pool nog winnen.

Goals in Bundesliga: 30 (33 duels)

Goals in alle competities: 43 (47 duels)

Minuten per goal: 94

Volledig scherm Robert Lewandowski. © Getty Images

5. Harry Kane (Tottenham Hotspur) - 29 goals

Harry Kane is voor het tweede seizoen op rij topscorer in de Premier League geworden. Na zijn 21 goals in het seizoen 2014/2015 werd hij in Engeland nog gezien als een 'one season wonder', maar vorig seizoen toonde hij met 25 goals al aan dat hij een blijvertje was. Na zijn eerste topscorerstitel in de Premier League stelde Kane (net als de rest van zijn Engelse teamgenoten) echter zwaar teleur op het EK van 2016, maar de nog altijd pas 23-jarige spits lijkt in het witte shirt van Tottenham Hotspur niet te stoppen. Kane is een veelzijdige spits. Hij scoort met harde afstandsschoten, kopballen en intikkertjes, maar is ook constant aanspeelbaar en in beweging. Daarmee is hij een plaag voor zijn tegenstanders en een zeer geliefde spits bij zijn teamgenoten. Vooral met Christian Eriksen en Dele Alli heeft Kane een geweldige klik.

Goals in Premier League: 29 (30 goals)

Goals in alle competities: 35 (38 duels)

Minuten per goal: 90

Volledig scherm Harry Kane met de Gouden Schoen voor topscorer in de Premier League. © Getty Images

6. Luis Suárez (FC Barcelona) - 29 goals

Luis Suárez won de Gouden Schoen vorig seizoen met 40 goals in zijn tweede seizoen bij FC Barcelona, maar kon die vorm dit seizoen niet vasthouden. Met 29 goals draaide Suárez zeker geen onaardig seizoen, maar het trio Messi-Suárez-Neymar ('MSN') haalde dit seizoen niet het niveau van vorig seizoen. De 30-jarige spits uit Uruguay gaf dit seizoen ook nog 20 assists, nog meer dan Lionel Messi (18). Van de egoïstische straatvoetballer uit zijn tijd bij FC Groningen is geen spoor meer te bekennen. Nog altijd speelt de Uruguyaan met veel temperament, maar zonder dat gif zou hij niet de wereldspits zijn die hij nu is.

Goals in La Liga: 29 (35 duels)

Goals in alle competities: 37 (51 duels)

Minuten per goal: 116

Volledig scherm Luis Suárez. © Photo News

7. Edin Džeko (AS Roma) - 28 goals

De opleving van Edin Džeko in zijn tweede seizoen bij AS Roma is bijzonder knap. De Bosnische spits scoorde in zijn eerste seizoen bij Roma slechts 10 keer in 39 wedstrijden en kreeg regelmatig de hoon van het Romeinse publiek over zich heen. Even leek het erop alsof de Bosnische goaltjesdief het scoren verleerd was, maar de 31-jarige spits kwam dit seizoen ijzersterk terug. Met 28 goals voert hij momenteel de topscorerslijst in de Serie A aan. Komend weekend staat de laatste speelronde in Italië op het programma, waarin Džeko nog wel de hete adem van een aantal topschutters (Dries Mertens, Andrea Belotti, Gonzalo Higuaín, Mauro Icardi) in zijn nek voelt. De topscorerstitel in de Serie A komt hem zeker toe.

Goals in Serie A: 28 (36 duels)

Goals in alle competities: 38 (50 duels)

Minuten per goal: 104

Volledig scherm Edin Džeko juicht na zijn goal tegen Chievo Verona. © EPA

8. Dries Mertens (Napoli) - 27 goals

De meest atypische spits van dit gezelschap is zonder twijfel Dries Mertens. De 1,69 meter 'lange' Belg begon dit seizoen nog gewoon op zijn gebruikelijke positie op de linkerflank, maar verhuisde door de blessure van Arek Milik naar de punt van de aanval. Daar moest Mertens in de eerste weken nog even wennen aan de twee grote slopers in zijn nek, maar na een paar weken bleek Mertens iedereen te slim af. De meesterzet van trainer Maurizio Sarri leverde Napoli vanaf december een karrenvracht aan doelpunten op. Mertens scoorde in de eerste 15 duels dit seizoen slechts drie goals, maar was vanaf december niet meer te houden: 24 goals in de laatste 21 wedstrijden. De vraag is nu al maanden of Mertens bij Napoli blijft.

Goals in Serie A: 27 (34 duels)

Goals in alle competities: 33 (45 duels)

Minuten per goal: 95

Volledig scherm Dries Mertens met ploeggenoot Lorenzo Insigne (l) na zijn goal tegen Torino. © EPA

9. Edinson Cavani (Paris Saint-Germain) - 35 goals

Goals in Frankrijk worden slechts vermenigvuldigd met de factor 1,5, waardoor Edinson Cavani geen tweede maar negende wordt in de strijd om de Gouden Schoen. Cavani stond in zijn eerste drie seizoenen bij Paris Saint-Germain vrijwel altijd op de linkerflank, in de schaduw van grootheid Zlatan Ibrahimovic. Toen de Zweedse doelpuntenmachine vorig jaar naar Manchester United vertrok besloot de clubleiding van Paris Saint-Germain echter geen nieuwe spits aan te trekken, maar Cavani het vertrouwen te geven en in de punt van de aanval te zetten. Cavani schaadde dat vertrouwen niet. De 30-jarige spits uit het Uruguyaanse Salto scoorde dit seizoen 49 keer in 49 wedstrijden en had gemiddeld 83 minuten nodig voor een goal. Het leverde PSG echter niet de Franse landstitel op en ondanks zijn goals in beide wedstrijden was de ploeg van Unai Emery uiteindelijk ook niet opgewassen tegen FC Barcelona, tot grote frustratie van Cavani.

Goals in Ligue 1: 35 (38 duels)

Goals in alle competities: 49 (49 duels)

Minuten per goal: 83

Volledig scherm Edinson Cavani. © Photo News

10. Cristiano Ronaldo (Real Madrid) - 25 goals

Met 25 goals in La Liga was dit seizoen het minst productieve van Cristiano Ronaldo bij Real Madrid sinds zijn komst in de zomer van 2009. Een vijfde Gouden Schoen komt er voorlopig dus niet bij in de prijzenkast van de 31-jarige Portugees, maar Ronaldo had wel weer een belangrijk aandeel in de 33ste landstitel van Real Madrid. Ronaldo is bovendien op een leeftijd gekomen waarop hij niet meer alles kan spelen. Real Madrid-trainer Zinedine Zidane gaf hem dit seizoen regelmatig rust in 'eenvoudige' wedstrijden, waardoor Ronaldo kan uitblinken in de grote duels. Op 3 juni kan hij dat kunstje weer flikken, als in Cardiff de Champions League-finale tegen Juventus wordt gespeeld.

Goals in La Liga: 25 (29 duels)

Goals in alle competities: 40 (45 duels)

Minuten per goal: 101