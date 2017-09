WK-hoop voor VS blijft levend na late gelijkmaker Wood

Het reeds geplaatste Mexico speelde in de Noord- en Midden-Amerikaanse groep met 1-1 gelijk bij Costa Rica, de nummer twee die daarmee verzuimde het WK-ticket veilig te stellen.



Panama, dat met 3-0 won van Trinidad en Tobago, klom naar de derde plaats. De VS en Honduras volgen op één punt. De eerste drie landen gaan rechtstreeks naar het WK, de nummer vier speelt een play-off tegen Australië of Syrië.



Honduras leek een goede stap richting Rusland te zetten nadat middenvelder Romell Quioto de thuisploeg in de eerste helft aan de leiding had geholpen, maar invaller Wood slaagde er in de 85ste minuut in van dichtbij raak te schieten.