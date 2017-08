WK-kwalificatie Azië: zorgt Van Marwijk voor stunt met Saoedi-Arabië?

Iran is het eerste land uit de Azië-regio dat zich al heeft geplaatst voor het WK 2018. Drie andere Aziatische landen kunnen zich nog kwalificeren en Bert van Marwijk staat er met Saoedi-Arabië goed voor. In groep A heeft Iran zich dus al geplaatst en vechten Zuid-Korea en Oezbekistan om de tweede plek. In de andere groep strijden drie landen om de twee directe kwalificatieplekken: Japan, Saoedi-Arabië en Australië. Daarnaast zullen de twee nummers drie in een play-off strijden om een beslissingsduel met de nummer vier uit de CONCACAF, de regio van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben.

Groep A

Groep B

Van Marwijk heeft zich in Groep B een goede uitgangspositie verworven. De coach van Saoedi-Arabië staat op een tweede plek met zestien punten en heeft alles in eigen hand. Vanavond om 18.30 uur neemt Van Marwijk het op tegen de Verenigde Arabische Emiraten in een uitduel. Bij winst neemt het de koppositie in de groep over van Japan, dat nu nog één puntje voorsprong heeft.



De Japanners spelen donderdag om 12.35 uur tegen Australië en kunnen dan WK-kwalificatie veilig stellen, maar met een verliespartij wordt het nog heel spannend. Op 5 september (om 19.30 uur) staan Saudi-Arabië en Japan namelijk tegenover elkaar in Jeddah.



Australië speelt op diezelfde dag om 12.00 uur het thuisduel met Thailand, veruit de zwakste broeder uit deze groep.



Directe kwalificatie voor Van Marwijk is binnen handbereik en met de derde plaats rest er een play-offduel met de nummer drie uit Groep A en vervolgens nog twee kwalificatieduels tegen de nummer vier uit de CONCACAF-regio.