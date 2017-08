WK-kwalificatie Oceanië: dreumes tegen Zuid-Amerikaanse grootmacht?

Met de dubbel Nieuw-Zeeland-Salomonseilanden komt een einde aan een lange reeks WK-kwalificatieduels in Oceanië. Die begon op 31 augustus met een poule van vier: Samoa, Amerikaans Samoa, Cook Eilanden en Tonga. Een ronde en twee groepen verder bleken Nieuw-Zeeland en Salomon Eilanden de sterkste.



Met een eventuele prachtige dubbel met Argentinië (of Chili, Ecuador, Uruguay, Peru of Colombia) in het vooruitzicht, is de spanning bij de All Whites deze dagen om te snijden. De ploeg van bondscoach Anthony Hudson, die Ryan Thomas (PEC Zwolle) selecteerde, is tegen Salomonseilanden torenhoog favoriet. ,,De druk zit er flink op. Ook al omdat we pas tweeënhalve dag voor het duel bij elkaar komen. De tijd dringt. Het is zeker geen excuus, integendeel. Dit is een grote kans voor ons om de play-offs te halen.''