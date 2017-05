Wolfsburg moet Bazoer missen in degradatiestrijd

Zonder de geschorste oud-Ajacied verloor Wolfsburg zaterdag de laatste wedstrijd van de reguliere competitie, tegen Hamburger SV (2-1). Daardoor eindigde de ploeg van Jonker als zestiende in de Bundesliga en moet het in een play-off degradatie zien te voorkomen. De groen-witte brigade stuit waarschijnlijk op Eintracht Braunschweig. Het eerste duel is donderdag in Wolfsburg, de return volgt vier dagen later.