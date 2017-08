Zeven dingen die je moet weten bij de start van de Premier League

1. Friday Night Football

Voor het eerst sinds de start van de Premier League, deze maand exact 25 jaar geleden, begint de Premier League niet op zaterdagmiddag, maar op vrijdagavond. De uitzendgemachtigden, Sky Sports en BT Sports, melken de rijkste competitie ter wereld daarmee commercieel meer en meer uit. Afgelopen seizoen week de Premier League al vier keer af van de gebruikelijke speeldagen zaterdag, zondag en maandag(avond). Manchester United-Southampton was vorig in de tweede speelronde het eerste duel ooit op vrijdagavond. De komende maanden vinden meer duels plaats op vrijdag. Na Arsenal - Leicester City van vanavond in het Emirates Stadiumis het tweede duel van dit seizoen op vrijdag 15 september: Bournemouth - Brighton.

2. Fopduiken zwaar bestraft

De Premier League gaat stevig optreden tegen fopduiken. De profvoetballers in Engeland kunnen vanaf vanavond met terugwerkende kracht geschorst worden voor twee wedstrijden na een schwalbe. De nieuwe regel van de Football Association (FA) houdt in dat een speciaal panel van drie personen (een oud-speler, een oud-manager en een voormalige scheidsrechter) na iedere speelronde de tv-beelden terugkijkt. Als ze unaniem besluiten dat een speler een schwalbe heeft gemaakt - of een blessure heeft geveinsd - moet hij twee competitiewedstrijden brommen.

Volledig scherm Burnley - Hull City. Komt hier een schwalbe aan? © getty

3. Hersenschudding

Heeft in Nederland de video-scheidsrechter al zijn intrede gedaan, in Engeland laten ze camerabeelden bij discutabele momenten nog even buiten beschouwing. Eén uitzondering wordt dit seizoen gemaakt voor clubartsen en fysiotherapeuten: hen wordt in de dug-out op monitoren toegestaan videobeelden te raadplegen als een hersenschudding wordt vermoed na een (zware) botsing. ,,Een aanwijzing voor een hersenschudding kan zo klein zijn dat het met het oog niet waarneembaar is.'', aldus de FA. ,,Het raadplegen van videobeelden moet het artsen makkelijker maken in te grijpen.''

Volledig scherm Maart 2017: Artur Boruc (Bournemouth) in duel met Zlatan Ibrahimovic (Manchester United). © Getty Images

4. Nieuwe bal

Dit is de nieuwe bal voor het Premier League-seizoen, de Nike Ordem V. De bal markeert het achttiende seizoen dat Nike official supplier is van de Premier League.

Volledig scherm De Nike Ordem V. © Nike

5. Ones to watch!

We kennen Kevin de Bruyne, Paul Pogba en Alexis Sánchez. Maar wie zijn komend seizoen de ones to watch? Op wie moeten we letten of wie staat er voor een doorbraak?



Phil Foden (Manchester City) is al maanden het lievelingetje van Pep Guardiola. De zeventienjarige middenvelder - afkomstig uit de City-Academy, waar hij al sinds zijn zesde jaar speelt - staat op het punt zich tussen het sterrenensemble te voegen. Hij maakte met zijn passes en technische vaardigheden veel indruk op de Spanjaard tijdens de tour in juni en juli door de Verenigde Staten. Het wachten is op zijn Premier League-debuut, nadat hij in december van 2016 al eens negentig minuten op de bank zat tijdens het Champions League-duel met Celtic.



Trent Alexander-Arnold (Liverpool) is een achttienjarige rechtsback, die al twee keer zijn opwachting maakte in het keurkorps van Jürgen Klopp. In de hiërarchie van de Duitser is Alexander-Arnold, die in 2016 doorschoof uit de jeugd, in elk geval een flink stuk opgeschoven. Vanwege de blessure van Nathaniel Clyne, de vaste back op rechts, zou het ook geen verbazing wekken als Klopp morgen tegen Watford naar Alexander-Arnold wijst.

Volledig scherm Phil Foden van ManCity (links) draait weg bij Ander Herrera van ManUnited tijdens het treffen bij de International Champions Cup in Houston. © Getty Images

Volledig scherm Dominic Calvert-Lewin (Everton). © Getty Images Dominic Calvert-Lewin (Everton) zit al weken op een roze wolk. Sinds hij Engeland Onder 20 in juni tegen Venezuela de wereldtitel bezorgde, hoopt ook de blauwe kant van Liverpool op een doorbraak voor de spits. Zeker nu Romelu Lukaku naar ManUnited is verkast. Grote vraag is echter of Ronald Koeman Calvert-Lewin (speel)tijd gunt op Goodison. Het is namelijk dringen voorin bij Everton met Wayne Rooney en Sandro Ramirez.



Tammy Abraham (Swansea City) lijkt klaar voor een nieuwe stap in zijn carrière nadat hij vorig seizoen als speler van Chelsea op uitleenbasis 26 goals maakte voor Bristol City. De kampioen van Engeland, dat Abraham voor vijf seizoenen aan zich heeft gebonden, leende de twintigjarige aanvaller - ook international bij Jong Engeland, nu uit aan Swansea City. Hij moet daar Premier League-ervaring opdoen. Achter Fernando Llorente zal Abraham aan voldoende minuten komen, waarna Chelsea hem mogelijk na één seizoen al laat terugkeren op Stamford Bridge.



Ruben Loftus-Cheek (Crystal Palace) is ook een huurling van Chelsea, maar de middenvelder kan bij Frank de Boer vrijwel zeker op meer speeltijd rekenen dan Abraham in Wales. Als vaste waarde bij Jong Engeland, en al 32 optredens bij Chelsea sinds 2014, wordt dit seizoen veel verwacht van de 22-jarige spelmaker. De volledig tweebenige moet het dreh-und-ankelpunkt worden van Crystal Palace. Kan hij dat nu al aan?

6. Wembley

Het heilige gras van Wembley gaat voor het eerst in de historie van het Engelse voetbal deel uitmaken van de Premier League. Als thuishaven van Tottenham Hotspur, dat Wembley vorig seizoen al in Europa gebruikte, wordt het nationale voetbalstadion met 90.000 plaatsen meteen de grootste voetbalarena van Engeland. Spurs moet uitwijken vanwege de bouw van het nieuwe White Hart Lane. Betekent de magie van Wembley het laatste zetje in de rug van de ploeg van Mauricio Pochettino?



Wembley is niet alleen het nieuwe gezicht tussen de stadionreuzen van Engeland. Ook de arena's van promovendi Brighton & Hove (Amex Stadium, capaciteit van 30.750 supporters) en Huddersfield Town (John Smith's Stadium, capaciteit van 24,500 fans) 'debuteren' in de Premier League.

7. Namen en rugnummers

De namen en rugnummers op de shirts van de Premier League-clubs hebben dit seizoen na tien jaar een nieuwe look and feel. Het ontwerp, met ruimte voor commerciële uitingen op de rechtermouw, is voor alle twintig clubs hetzelfde: nieuwe belettering en een andere vorm van de rugnummers. Ook mogen de clubs voor de belettering en rugnummers voor hun thuis- en uittenue kiezen uit vijf vaste kleuren: wit met zwarte details of (een combinatie van) zwart, marine, rood en geel. Op de linkermouw van ieder shirt staat het logo van de Premier League.