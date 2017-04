Zidane: Er is geen A- en B- team bij Real Madrid

Zinédine Zidane heeft ontkend dat hij bij Real Madrid op gezette tijden werkt met een plan B. ,,Zo steek ik niet in elkaar'', verzekerde de Franse oud-international. ,,Ik heb een immens respect voor al mijn spelers. Voor anderen lijkt het er misschien op dat sommige spelers in sommige wedstrijden altijd aan bod komen en dat andere spelers in andere duels vaak aan de beurt zijn. Maar zo zie ik het totaal niet."

De discussie over een A- en B-team bij Real Madrid laaide afgelopen week in Spanje weer op. Amper drie dagen na de pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Barcelona won de ploeg van Zidane woensdag met liefst negen wijzigingen met 6-2 van Deportivo la Coruña. ,,Plan B is een geweldig plan'', concludeerde de verliezende trainer Pepe Mel.