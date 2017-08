'Zidane langer bij Real Madrid'

Liverpool begint seizoen met puntverlies na spektakelstuk

16:29 Liverpool is het nieuwe seizoen begonnen met puntverlies. The Reds leken op bezoek bij Watford een achterstand om te gaan zetten in een overwinning, maar diep in blessuretijd maakte de Uruguyaanse Miguel Britos er met een klutsgoal nog 3-3 van namens Watford. Zo werd ook het tweede duel van dit seizoen in de Premier League een waar spektakelstuk.