Zidane: straf Ronaldo veel te zwaar

Ronaldo werd zondag tijdens het eerste duel tussen beide ploegen in Barcelona met twee gele kaarten van het veld gestuurd. De Portugees was zo boos dat hij de scheidsrechter een duwtje gaf. Dat kwam hem op een schorsing van in totaal vijf duels te staan.

De Spaanse tuchtcommissie komt woensdag nog voor de return bij elkaar om over de schorsing van Ronaldo te praten. ,,Dat wachten we even af en dat kijken we wel wat we doen'', hield Zidane te mogelijkheid open om in beroep te gaan. ,,Als je kijkt wat er is gebeurd, dan weet je dat het verkeerd is dat Cristiano nu vijf duels niet mag spelen. Dat maakt ons boos. Vijf wedstrijden is echt te veel."

Real verdedigt woensdagavond voor eigen publiek een voorsprong van 3-1 op Barcelona.