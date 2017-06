Zlatan vertrekt bij Manchester United

De belangrijkste reden hiervoor is de zware knieblessure van de 35-jarige vedette. Verwacht wordt dat het tot begin 2018 duurt voor hij weer kan spelen. Het gerucht ging al langer dat de Zweed geen contractverlenging zou krijgen.

Zlatan raakte op 20 april ernstig geblesseerd in het Europa League-duel met Anderlecht. De knie van de Zweed klapte bij een landing lelijk door naar achteren. Hij werd hiervoor in de Verenigde Staten geopereerd.

In 46 wedstrijden tekende Zlatan voor 28 doelpunten voor ManUnited, waarvan zeventien in de Premier League. De toekomst van Ibrahimovic is vooralsnog onduidelijk. Volgens Engelse media mag de Zweed gebruik blijven maken van de faciliteiten bij Manchester United om te revalideren. Mogelijk leidt dat op termijn alsnog tot een nieuw contract.