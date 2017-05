Zo verliep de laatste speeldag in de Ligue 2, waar zes teams nog streden om de titel

Strasbourg deed uiteindelijk wat het moest doen. De ploeg ging als nummer 1 de laatste speeldag in en werd dankzij een 2-1 zege op Bourg en Bresse Peronnas kampioen en promoveert naar de Ligue 1.

Amiens hoopte als nummer 2 ook rechtstreekse promotie af te dwingen, maar tegen Reims stond het lang 1-1. Daardoor ging plek twee in de virtuele stand naar Troyes, dat bij Sochaux weliswaar met 2-0 achterkwam maar alsnog met 3-2 won. Toen iedereen dacht dat alles was beslist, scoorde Amiens in de allerlaatste seconde toch nog de winnende treffer: 1-2.

Door die uitslag wipt Amiens op het allerlaatste moment toch nog over Troyes heen en gaat de ploeg samen met Strasbourg naar de Ligue 1. Voor Troyes, dat nu als derde eindigt, wacht een play-off om promotie/degradatie met de nummer 18 uit de Ligue 1.

Uiteindelijk veranderde op de slotdag van de Ligue 2 niets in de top-6, maar de van tevoren verwachte spanning was er wel degelijk. Lens, dat uiteindelijk als vierde eindigt en dus naast alle prijzen grijpt, stond gedurende de avond zelfs even bovenaan.

Strasbourg speelde in het seizoen 2007-2008 voor het laatst op het hoogste niveau. Daarna tuimelde de club uit de Elzas in een diep dal en moest in 2010 zelfs de profstatus opgeven. Vorig seizoen behaalde de club promotie naar de Ligue 2 en een jaar later is de promotie naar de Ligue 1 ook een feit.