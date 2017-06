Zuid-Korea stuurt bondscoach Stielike de laan uit

Zuid-Korea heeft ondanks het verlies tegen Qatar deelname aan het WK van volgend jaar in Rusland nog in eigen hand. Iran is in groep A van de Aziatische kwalificatiezone al zeker van een ticket. De nummer twee plaatst zich ook automatisch, de nummer drie moet play-offduels spelen. Zuid-Korea is na acht van de tien speelronden tweede met één punt voorsprong op Oezbekistan. De Koreanen spelen 31 augustus thuis tegen Iran en sluiten de kwalificatiereeks 5 september af bij Oezbekistan.