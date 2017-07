Zwitserse vrouwen terug in de race om kwartfinaleplaats

Beide landen waren het toernooi begonnen met een nederlaag van 1-0. Zwitserland verloor dinsdag van Oostenrijk en IJsland van Frankrijk. IJsland is daardoor zo goed als zeker uitgeschakeld op het EK.



Zwitserland dankte de overwinning voor een groot deel aan Ramona Bachmann. De aanvalster stond twee minuten voor rust eerst aan de basis van de gelijkmaker door de achterlijn te halen en de bal terug te leggen op aanvoerster Lara Dickenmann: 1-1. In de zevende minuut van de tweede helft scoorde ze zelf met het hoofd: 2-1.



IJsland was in de 33ste minuut op voorsprong gekomen door een treffer, na een snelle omschakeling vanaf eigen helft, van Fanndís Fridriksdóttir. Vanwege een lange blessurebehandeling wegens een hoofdblessure kwamen er elf minuten aan extra tijd bij, maar IJsland wist niet meer te scoren.



Frankrijk en Oostenrijk spelen later op zaterdag in Utrecht tegen elkaar, met als inzet de koppositie in poule C.