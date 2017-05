Dikke nederlaag voor Van Barneveld tegen Wright

Door Pim Bijl

Uitgeschakeld was hij al. Dus speelde Raymond van Barneveld een potje om des keizers baard in Aberdeen. Daar heeft de vijftigjarige Hagenaar een gruwelijke hekel aan. Verliezen zorgt bij hem voor intense frustraties. Maar het podium opstappen in de wetenschap dat er al niets meer te winnen valt, is zeker ook niet aan hem besteed. Op het prijzengeld na stond er niets meer op het spel voor Barney, die na het verlies vorige week tegen Dave Chisnall baalde dat zijn tegenstanders steeds tegen hem in topvorm lijken te zijn.

Toch toonde Van Barneveld een glimlach en klapte hij in zijn handen nadat hij merkte dat hij in Aberdeen groots werd ontvangen. Daarna was het uit met de pret. Binnen mum van tijd stond het 3-0 voor Wright, die uitstekende scores liet zien in Schotland. Daarna deed Van Barneveld kortstondig iets terug, maar hij bleek niet opgewassen tegen de man die al heel het jaar in goeden doen is. Na een snelle 7-1 nederlaag kon Van Barneveld niets anders doen dan het hoofd buigen voor Wright.