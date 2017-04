Fenomenale Van Gerwen langs Wade in hoogstaande partij

Vijf memorabele uitgaven van de enige echte dartsklassieker

17:40 Er is maar één echte klassieker in het darts. We hebben het dan natuurlijk over Raymond van Barneveld tegen Phil Taylor. De Engelsman houdt het na dit seizoen voor gezien, en dus kan het treffen in de Premier League vanavond weleens de laatste keer zijn dat Barney en The Power elkaar tegenkomen op het grote podium. Wij duiken voor u de geschiedenisboeken in en kijken terug op de vijf meest memorabele ontmoetingen tussen de twee dartlegendes.