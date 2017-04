Halve finale ver weg voor Barney na nederlaag tegen Anderson

Door Sjors Tanis

Barney, die na drie nederlagen uit de laatste vier duels zijn riante uitgangspositie zag vergaan, trof met Anderson ook een speler in matige vorm. De Schot, tweevoudig wereldkampioen én tweevoudig winnaar van de Premier League, wist in zijn laatste vier partijen maar één keer te winnen (twee nederlagen en één gelijkspel). Voor beide mannen was het duel dus cruciaal met het oog op de play-offs. Zeker nu het einde van de reguliere competitie nadert met nog twee speelweken te gaan.

Zowel Barney als The Flying Scotsman begon goed aan de partij, maar het was de Schot die in de tweede leg de eerste tik uitdeelde door er 2-0 van te maken. Twee legs later kwam Van Barneveld ook op het scorebord door zijn pijl in de bulls-eye te mikken: 3-1.

Maar Anderson schakelde een tandje bij en dankzij een fenomenale 161-finish (ook op de bulls-eye) voor 4-1 leek de Schot op weg naar een zeer belangrijke overwinning op zijn concurrent. In een leg die in de hele zaal al was toegeschreven aan Anderson, sloeg Van Barneveld echter toe na twee missers van Anderson. Van 4-1 werd het 4-4, waardoor de spanning in Birmingham nog verder opliep.

Drie pijlen om op voorsprong te komen werden vervolgens gemist door Barney en dat was de knock-out voor de Hagenaar, die zijn laatste pijlen weggooide met het besef dat de partij verloren was. Anderson finishte de partij met dubbel twintig: 7-4. Van Barneveld gooide een hoog gemiddelde, maar was niet opgewassen tegen een nóg sterkere Anderson, die een reuzenstap zette richting de play-offs.

Phil Taylor verloor eerder op de avond van Peter Wright, waardoor ook de afzwaaiende Taylor nog lang niet zeker is van de play-offs. Het lijkt erop dat Anderson, Van Barneveld en Taylor met z’n drieën gaan strijden om twee tickets voor de halve eindstrijd in de O2 Arena in Londen.