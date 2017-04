Sterke Van Gerwen geeft jarige Barney geen kans

De Brabander speelde vorige week in Liverpool nog gelijk tegen Peter Wright (6-6), maar won afgelopen weekeinde de German Darts Masters. Daar versloeg hij in de kwartfinale Barney. Ook nu was Van Gerwen vanaf de start de betere darter, door Van Barneveld continu onder druk te zetten.

De partij ging in het begin redelijk gelijk op in de SSE Arena in Belfast. Tot 2-2 bleven beide Nederlanders bij elkaar in het spoor. Daarna versnelde Van Gerwen. Hij gunde Van Barneveld geen leg meer en won met 7-2. ,,Ik speelde goed, maar zeker in het begin niet altijd op mijn best. Ik was geen honderd procent. Raymond evenmin. Ik denk toch dat dat kwam door zijn verjaardag. Ook zijn vrouw en kinderen waren er. Misschien was er te weinig focus bij hem.''