Taylor: Ik had twee jaar geleden al willen stoppen

Michael van Gerwen zei eerder dit jaar dat Phil Taylor, algemeen gezien als de beste darter aller tijden, al eerder had moeten stoppen. ,,Hij wordt te oud'', zei Van Gerwen destijds. In het interview met Sky Sports zegt de Engelsman daarover. ,,Iedereen heeft een mening en dat is zijn mening. Het kan me echt niet schelen wat mensen denken.''