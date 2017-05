Taylor: Niet Van Gerwen, maar Wright is de favoriet

Phil Taylor staat morgen extra vroeg op en gaat dan de gym in om te zwemmen en halters te tillen. Dat is geen routinewerk voor de doorgewinterde darter, maar hij heeft een weddenschap afgesloten. ,, Ik moet in een half jaar 27 kilo afvallen en dan stort een vriend van mij 25.000 pond in een goed doel dat ik heb uitgekozen. Ik ga er voor en heb geen tijd te verliezen. Anders moet ik die 25.000 pond zelf storten en dat ben ik niet van plan.”



De 56-jarige Engelsman leeft uiterst ontspannen toe naar de ontknoping van de Premier League in de 02 Arena in Londen. Daar treft hij morgen in de halve finale Wright en hoopt hij later op de avond ook de finale te spelen van het wekelijkse invitatietoernooi tussen de beste darters van de wereld. Hij praat honderduit over zijn fitnessplannen en het gokken op paardenraces en Chinese voetbalwedstrijden. En hij steekt zijn tegenstander Wright flink wat veren in de kont.



,,Wright is van iedereen in het circuit momenteel het best in vorm’’, zegt Taylor. ,,Dat gezegd hebbende: hij heeft nog nooit een WK of de Premier League gewonnen. Die stap is toch nog groot, maar gaat er een keer van komen.”



Een dag voor zijn laatste Premier League-avond ooit manoeuvreert Taylor zich alvast gewiekst in de rol van underdog. Na dit seizoen neemt hij afscheid van de sport die hij zo lang domineerde. ,,Ja, dit wordt mijn laatste keer. Daarom ga ik er gewoon van genieten en leg ik mezelf geen enkele druk op. Dat heb ik decennialang al keer op keer gedaan. En weet je? Misschien ben ik door deze instelling wel heel gevaarlijk.”



Mocht Taylor in de finale komen door Wright te verslaan en dan tegen Van Gerwen spelen, weet hij wat hem te doen staat. ,,Niet in zijn tempo meegaan. Veel spelers voelen zich opgejaagd door die hoge snelheid van Michael. Maar daar moet je juist niets van aantrekken. Laat hem het spel niet dicteren. Ik heb hem twee weken geleden nog verslagen en ben niet bang voor hem.”