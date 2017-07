Taylor wint World Match Play voor de zestiende en laatste keer

Taylor: Mijn laatste dag, volgend jaar ben ik hier niet meer

10:51 Peter Wright en Phil Taylor spelen de finale van de World Matchplay Darts in Blackpool. Wright won met 17-15 van de Noord-Ier Daryl Gurney en Taylor, die in de kwartfinale gehakt maakte van titelverdediger Michael van Gerwen, had weinig moeite met landgenoot Adrian Lewis: 17-9. De 56-jarige Taylor, bezig aan zijn laatste seizoen, kan de World Matchplay voor de zestiende keer winnen in zijn carrière. ,,Het wordt mijn laatste dag op de World Matchplay, volgend jaar ben ik hier niet meer. Aan alles komt een einde.''