Van der Voort in Leverkusen tegen Van Gerwen

De Nederlandse darters wonnen allen hun partij in de eerste ronde. Vooral de zege van Van der Voort was knap. Hij versloeg de Spanjaard Cristo Reyes met 6-2. Hendriks was met 6-4 te sterk voor Christian Bunse en Kist won met 6-2 van Zoran Lerchbacher. Voor Jermaine Wattimena zit het toernooi er wel al op. Hij was in de eerste ronde dicht bij een zege, maar verloor uiteindelijk in de laatste leg met 6-5 van Steffen Siepmann. Ook Michael Plooy verloor met dezelfde cijfers, maar dan van Aden Kirk.