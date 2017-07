Van Gerwen krijgt ongekend pak slaag van Taylor

Kort voor het weerzien met Van Gerwen in Blackpool had 'The Power' verbaal stevig uitgehaald. ,,Ik wil de vloer met hem aanvegen. Ik vind hem arrogant'', had de 56-jarige Taylor onder meer laten optekenen. Van Gerwen reageerde op de van hem bekende wijze, vol branie, maar de schier onverslaanbare Brabander kon het op het podium niet waarmaken.



Van Gerwen leek toch van slag door de provocaties van Taylor en miste de ene na de andere dubbel. De Engelsman, naar eigen zeggen bezig aan zijn laatste jaar, toonde zich weer de onaantastbare darter van weleer. Taylor plaatste meteen een break en liep daarna in hoog tempo weg bij de man die hem heeft afgelost als nummer één van de wereld. Van Gerwen pakte wel de vijfde leg, maar hij kon het ritme van Taylor daarmee niet breken. De Engelsman ging door, gooide heel wat keren de maximale score van 180 en wist bij een voorsprong van 9-2 met bull's eye zelfs 122 uit te gooien.



Taylor treft morgen in de halve eindstrijd zijn landgenoot Adrian Lewis, die eerder op de avond afrekende met Alan Norris.