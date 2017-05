Van Gerwen onderuit tegen Wright

Kans op play-offs nihil voor Van Barneveld na nederlaag

4 mei Na vier nederlagen in vijf wedstrijden stond de druk er vol op bij Raymond van Barneveld. En tegen een ijzersterke Dave Chisnall bleek hij in Sheffield ook al niet opgewassen. Na een 5-7 nederlaag is de kans op een plaats in de play-offs in de Premier League bijzonder klein geworden.