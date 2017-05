Van Gerwen over rapper Barney: Mooi dat de mensen nu zijn lollige kant zien

Raymond van Barneveld lanceerde de afgelopen week zijn nummer ‘180 linkerbaan’ in samenwerking met hiphopartiest Donnie. Michael van Gerwen is niet bepaald een fan, maar ziet er ook de lol wel van in. ,,Het is al heel vaak bekeken, dus hij heeft zeker iets goeds gedaan.”

Door Pim Bijl

De nummer 1 van de wereld kreeg vorige week bezoek van de manager van zijn landgenoot. ,,En ik heb in mijn nieuwe huis een heel nieuwe geluidsinstallatie aangeschaft. Toen heb ik natuurlijk dat nummer opgezet en over elke speaker in het huis gezet op flink volume. Ja, dat was lachen.”

Van Gerwen weet dat de single als een grap begonnen is. ,,En het past eigenlijk wel bij Raymond. De mensen thuis zien hem vaak vrij serieus, want zo is hij nu eenmaal in interviews voor en vooral na wedstrijden. Daarom is dit misschien best wel een slimme zet. Mooi dat de mensen nu zijn lollige kant zien.”

Zelf heeft de man uit Vlijmen in elk geval geen enkele ambities in de muziek. ,,Ik ben zonder twijfel de slechtste zanger van alle dartsspelers. Ik ga dus zeker niet ook een nummer opnemen.”

Niet zo gek dat Van Gerwen sowieso zijn vizier op het darten heeft gericht. Hij verdedigt morgen zijn titel in de Premier League. In de O2 Arena treft hij Gary Anderson. En bij een overwinning wacht hem later op de avond een finale tegen de winnaar van de partij tussen Peter Wright en Phil Taylor. ,,Ik heb er zin in. De Premier League is erg speciaal. Voor de vijfde keer ben ik als eerste in de competitie geëindigd, maar uiteindelijk zegt dat niet veel. Morgen begin ik weer op nul. Al is het fijn om te weten dat ik van deze vier spelers het beste heb gepresteerd. Dat geeft vertrouwen.”

Volledig scherm Raymond van Barneveld. © Magnetron Music

Volledig scherm Donnie en Raymond van Barneveld. © Magnetron Music